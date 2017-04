Puterea ridicata a radiofrecventei permite terapeutului sa realizeze un tratament eficient pentru toti pacientii. Nu conteaza gradul de hidratare a tesutului, elasticitatea sau alti factori individuali, si are efecte benecfice multiple.

Inca de la prima sedinta se declanseaza multiple procese metabolice in corp. Insa rezultatele care rezista in timp apar dupa a treia sedinta. In functie de reacția tesutului la undele radio, pentru efecte garantate se recomanda minim de 6-8 sedinte. Este un tratament sigur, nedureros, fara timp de recuperare si bine tolerat de catre toti pacientii, atat timp cat acestia nu prezinta contraindicatii majore.

Citeste continuarea pe Realitatea.net

foto interior si prima pagina: Sofia Zhuravetc , Shutterstock