Este important ca inainte de a te indragosti de cineva sa te indragostesti mai intai de tine insati. Si iata de ce:

1. Iti dai seama cat de importanta esti

Cand te indragostesti de tine inainte de a te indragosti de o alta persoana, inveti cine esti cu adevarat, iti dai seama de cat de importanta esti. Descoperi ce vrei si ce meriti. In loc sa iti concentrezi tot timpul si energia pe o alta persoana si fericirea ei, poti afla ce ai nevoie de la aceasta viata.

2. Ai incredere in tine

Zambesti cand vezi persoana care este in oglinda. Iti alegi hainele care te fac sa arati si sa te simti bine. Razi. Te indragostesti de tine, de persoana ta si, pentru ca ai ales sa te iubesti mai intai pe tine, esti mai increzatoare in propriile forte. Si te simti confortabil asa.

3. Esti fericita

Inveti sa faci lucruri care sa iti aduca fericirea. Cauti sa descoperi ce te pasioneaza. Iti tratezi propria persoana cu respect si cu multa atentie. Stii ca tu detii controlul asupra starii tale de spirit, asa ca tu iti creezi propria fericire in fiecare zi.

4. Renunti la bagajele negative si la relatiile din trecut

Alegi sa te iubesti pe tine mai presus de orice. Asta inseamna ca te ierti pentru greselile din trecut si ca ii ierti si pe altii pentru modul in care te-au tratat. Te eliberezi de lucrurile care nu au mers sau de orice alta suferinta care inca persista in sufletul tau. Nu vrei sa mai tii bucati dureroase din trecut si faci tot posibilul sa faci loc relatiilor bune si emotiilor pozitive in viata ta.

5. Nu iti este teama sa ceri ceea ce vrei

A te iubi mai intai pe tine inseamna sa traiesti un pic egoist, ceea ce este un lucru bun. Si pentru ca esti o prioritate in viata ta, nu esti speriata sa ceri ceea ce vrei si meriti.

6. Simti ca nu ai nevoie de o alta persoana pentru a fi fericita

Nu ai nevoie de o relatie pentru a fi fericita sau pentru a te simti completa. De fapt, atunci cand te indragostesti mai intai de tine, stii ca fericirea vine doar din interiorul tau, din faptele tale. Iti concentrezi atentia asupra nevoilor, dorintelor si intereselor tale. Pretuiesti cine esti si ce esti. Si, in loc sa cauti cu disperare dragostea, lasi ca aceasta sa vina atunci cand timpul este potrivit.

7. Ai o pofta adevarata de viata

Cand te indragostesti de tine, inveti sa iubesti viata pe care o ai. Gasesti lucruri care sa iti puna zambetul pe buze. Faci ce iti place. Ai o pofta de viata. Si asta pentru ca tu esti prioritara.

foto interior si prima pagina: conrado , Shutterstock