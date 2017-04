Oamenii optimisti sunt puternici, cu zambetul pe buze tot timpul si emit vibratii bune. Ei iti pot schimba radical viata si iti pot oferi puterea de a face ceva frumos in viata ta. Insa cum reusesc acestia sa ramana pozitivi chiar si dupa ce au trecut prin durere? Cum reusesc sa se ridice de jos atunci cand viata ii pune la pamant?

Raspunsul este simplu: credinta lor. Convingerile noastre afecteaza atitudinea noastra, deciziile si actiunile. Iata care sunt cele patru reguli dupa care traiesc oamenii optimisti.

1. In viata ta vor veni lucruri mai bune

Acestia cred ca lucrurile bune vor aparea in viata lor. Chiar si atunci cand nimic nu mai merge bine, ei sunt plini de speranta. Asadar, gasesc puterea de a continua indiferent de cat de greu este momentul prin care trec.

2. De lucruri frumoase au parte oamenii cu o atitudine buna

Oamenii optimisti cunosc beneficiile de a fi o persoana buna, cu o atitudine frumoasa despre viata. Cand ai un suflet bun, micsorezi sansa de a intra in necazuri - si asta deoarece oamenii buni nu sunt invidiosi pe fericirea si succesul celor din jurul lor. In schimb, ei fac tot posibilul sa invete de la persoanele de succes si, in acelasi timp, ii incurajeaza pe altii sa faca lucruri faine in viata.

A fi o persoana buna nu inseamna ca nu vei fi ranita. Insa un lucru este sigur - a fi o persoana buna, cu o atitudine buna inseamna ca, desi altii te pot rani, nu te pot distruge. Si asta se datoreaza faptului ca atunci cand gandesti pozitiv poti trece prin orice incercare a vietii.

3. Cu cat esti mai optimist, cu atat esti mai fericit

Chiar si atunci cand lumea lor pare sa se prabuseasca, oamenii optimisti raman in continuare optimisti. Si asta pentru ca ei stiu ca nu se schimba nimic in bine daca aduc negativismul in viata lor.

Ce beneficii poti avea daca te plangi non stop?

Cand emiti energii pozitive, oamenii buni si interesanti vor gravita in jurul tau.

4. Culegi ceea ce semeni

Oamenii optimisti cred ca gandirea pozitiva combinata cu actiuni pozitive au cele mai bune rezultate. Este foarte simplu: Ofere tristete si vei primi durere. Ofera iubire si vei primi iubire.

Nu cauta razbunare. Crezi in tine si in bunatatea din aceasta lume.

