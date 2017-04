Singuratatea este o emotie puternica si infricosatoare. Ea poate veni de nicaieri, dintr-o data... si iata cum ajungi ca viata ta sa fie data peste cap. Singuratatea iti poate schimba modul in care vezi viata si te poate face sa simti ca esti intr-o lupta constanta cu tine.

Pentru o femeie puternica si independenta, singuratatea poate fi un sentiment chiar patetic. Vei dori imediat sa scapi de el cu ajutorul prietenilor si al oamenilor dragi din viata ta. Vei dori sa ignori acest adevar.

Insa conteaza atat de mult sa asculti ce are de spus corpul tau.

Nu te simti singura fara motiv. Poate ca aceasta este starea pe care sufletul tau vrea sa o simta in acest moment. Poate ca prin acest sentiment trece inima ta pentru ca mai apoi sa se vindece si sa nu mai traiasca in trecut.

Da, poate fi destul de dificil sa permiti ca singuratatea sa intre in viata ta. Este infricosator pentru ca iti dai seama de cat de vulnerabila esti. Si, pentru ca lucrurile sa fie si mai urate, de multe ori ajungi sa crezi ca esti singura persoana din lume care se teme de singuratate. Crezi ca esti diferita de toti ceilalti... complet gresit!

De fapt, toata lumea se teme de singuratate. Insa problema este ca nimeni nu are curajul sa o spuna cu voce tare. Ne ascundem, ne este rusine de fantomele noastre, de gandurile pe care le avem. Ne este dificil sa fim vulnerabili. Insa, ce avem cu adevarat nevoie este sa vorbim. Sa impartasim cu altii modul in care ne simtim, sa lasam toata energia negativa afara, aceasta energie pe care am tinut-o atat de mult timp in sufletul nostru.

Trebuie sa fim puternici pentru noi insine... si puternici unul pentru celalalt. A te simti singura poate deveni una dintre cele mai mari puteri ale tale si cu siguranta nu este o condamnare la moarte. Aceasta emotie incearca sa iti spuna ca iti lipseste ceva sau cineva din viata ta. Incearca sa iti spuna ca ceva nu este in regula. Si trebuie sa faci ceva pentru a afla despre ce este vorba. Si stiu ca pentru o femeie puternica acest lucru este greu de acceptat. Nu vrei ajutor. Nu simti ca ai nevoie. Si iti este greu sa te confrunti cu propriile emotii.

De aceea, acesta este un mesaj pentru toate femeile puternice si minunate din intreaga lume, care isi ascund lacrimile si pun pe fetele lor frumoase zambete false pentru oamenii care le inconjoasa. Spuneti ceva! Nu lasati ca singuratatea sa fie o povara pe umerii vostri pentru tot restul vietii. Scapati de ea! Nu sunteti singure. Sunteti oameni. Si, uneori, oamenii se pot simti singuri... este si normal. Se pot simti tristi, suparati, dezamagiti. Si daca accepta asta si incearca sa gaseasca o solutie pentru problemele lor totul se schimba. Iar tristestea este inlocuita cu zambetul, supararea cu fericirea si dezamagirea cu bucuria.

foto interior si prima pagina: LawSayWhich, Shutterstock

sursa material: thoughtcatalog.com