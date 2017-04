Maica Teresa spunea tot timpul ca "Pacea incepe cu un zambet". Si aceste cuvinte ale ei continua sa fie lege pentru mine :)

Exista zeci de mii de motive pentru care ar trebui sa zambim mai des; astazi am decis sa le enumeram pe cele cu adevarat importante:

1. Construiesti incredere cu un zambet

Studiile au demonstrat ca un zambet veritabil poate creste increderea in tine. De fapt, pana si cei din jurul tau vor avea mai multa incredere in tine daca te afisezi in fata lor cu zambete si voie buna.

2. Zambind iti ajuti inima

Zambetul nu doar ca relaxeaza corpul, ci are puterea de a incetini ritmul cardiac, de a reduce tensiunea arteriala si bolile de inima.

3. Adu optimismul in viata ta

Cei care zambesc sunt de zeci de ori mai fericiti si mai optimisti cu privire la viata lor.

4. Creste productivitatea

Zambetul poate diminua negativitatea - revitalizeaza si creste productivitatea. Studiile au dovedit ca doar cateva minute de zambete sau chiar rasete ii motiveaza pe oameni sa lucreze mai mult si pot spori creativitate.

5. Previno aparitia ridurilor

Este dovedit stiintific ca oamenii care zambesc par mai tineri. Muschii pe care ii folosim pentru a zambi actioneaza precum un facelift natural. Un bonus - cand zambesti esti mai atractiva pentru cei din jurul tau.

6. Bucura-te de succes profesional

Cei care zambesc frecvent sunt mult mai susceptibili de a primi o marire de salariu, un bonus si chiar reusesc sa urce mult mai repede pe scara profesionala (comparativ cu colegii lor morocanosi si incruntati).

7. Redu stresul

Prea mult stres poate cauza probleme nenumarate printre care si obezitate, astm, dureri de cap, Alzheimer. Zambetul reduce stresul, imbunatateste starea de spirit in mod semnificativ si te ajuta sa vezi viata cu alti ochi.

8. Traieste mai mult

Studiile au demonstrat ca daca zambesti mai mult ai posibilitatea de a adauga inca sapte ani vietii tale.

9. Fii o activista pentru fericire

Zambetul tau poate pune zambetul pe buze unei alte persoane si poate aduce fericire in lume. De aceea zambeste mai mult. Zambeste pentru ca poti, zambeste pentru ca te trezesti dimineata, zambeste pentru ca esti in viata... zambeste pentru ca esti fericita!

foto interior si prima pagina: Mooshny , Shutterstock