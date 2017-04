Spunem ca ne dorim ca oamenii din jurul nostru sa fie fericiti... insa atunci cand o persoana draga vine si ne spune ca este fericita devenim putin invidioase. O felicitam, ii spunem ca ne bucuram pentru ea, pentru schimbarea care are loc in viata ei, ii dorim tot binele din lume... insa in interiorul nostru nu simtim fericire; parca suntem cu o papusa voodoo in mana, sperand ca ceva neplacut sa se intample.

"Nu, eu nu sunt asa!" - imi vei spune. "Ma bucur enorm cand prietenii mei sunt fericiti!"

Insa eu iti voi spune ca te inseli. Pentru ca atunci cand un prieten este fericit si cand isi impartaseste fericirea lui cu tine, simti ca esti umbrita de el. Simti ca fericirea lui dezvaluie nefericirea ta. Ca viata ta este mai intunecata decat crezi tu...

Recuoaste! Ultima data cand cea mai buna prietena a ta ti-a povestit despre o intalnire frumoasa care s-a continuat si cu a doua, si a treia sau ti-a spus ca a primit o marire de salariu, ca a obtinut un nou proiect - i-ai spus ca te bucuri pentru ea, facand gesturile obligatorii si zgomotele pe care le facem cu totii cand ne exprimam bucurie... insa era o mica parte din tine care isi dorea sa esueze in aceste schimbari din viata sa.

Un nou copil? Sper sa planga toata noaptea! Kilograme pierdute intr-un timp record? Dar ce faci cu celulita de pe coapse?! Un apartament nou? Sper ca vecinii sa dea muzica tare!

Da, intelegem nefericirea pentru ca de multe ori si noi am fost nefericiti. Insa putem trece peste ea. Trebuie doar sa ne dorim. Incearca mai mult. Alege mai bine. Fa mai multe. Nu iti mai face griji. Zambeste. Relaxeaza-te. Aminteste-ti ca lucrurile se pot schimba. Accepta fericirea in viata ta!

Cum am putem aprecia fericirea daca nu am cunoaste ce inseamna sa supravietuiesti nefericirii. Insa intotdeauna trebuie sa pastram in minte ideea ca fericirea este posibila. Pentru mine, pentru tine, pentru noi toti!

