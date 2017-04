Atat de multe lucruri s-au intamplat cu tine... lucruri care ti-au zdrobit incet inima si au rupt-o in milioane de bucati. Insa viata a mers mai departe si ai incercat sa lasi in spate trecutul. Ai facut tot posibilul sa vezi doar partea plina a paharului, considerand fiecare problema o adevarata lectie de viata. Ai invatat sa fii mai puternica. Ai invatat ca fiecare lectie este un capitol, iar intreaga ta viata este precum o carte.

Unii barbati au fost facuti doar pentru a profita de iubirea si bunatatea ta. Este in regula daca ai cazut in capcana lor - toate am trecut prin asa ceva. Este in regula daca te indragostesti mai repede, daca iubesti mai mult si daca iti pasa mai mult... Sa nu cumva sa iti ceri scuze pentru asta.

Pentru ca vreau sa tii minte ceva: tu nu pierzi nimic. Insa, in acelasi timp vreau sa inveti din aceasta durere... si sa nu mai permiti nimanui sa se mai joace asa cu viata ta. Niciodata nu te multumi cu mai putin.

Si asta pentru ca...

Meriti mult mai mult. Meriti atat de multa fericire in lume. Meriti dragostea pe care incerci sa o oferi tuturor.

Meriti sa fii iubita de un barbat care are suficient curaj pentru a te tine de mana la greu. Meriti pe cineva care sa iti poata oferi tot sprijinul de care ai nevoie.

Meriti un barbat care sa lupte pentru tine. Care sa fie suficient de curajos sa te prezinte familiei, prietenilor si colegilor. Nimeni nu merita un iubit las.

Meriti un barbat care este 100% sigur pe el, pe tine, pe dragostea lui.

Meriti un barbat care sa te accepte cu defecte, cu calitati, cu bune si cu rele. Un barbat care sa fie intotdeauna dispus sa iti asculte gandurile si problemele. Un barbat pe umarul caruia poti sa plangi.

Da, meriti acea iubire care iti da aripi. Nu conteaza cat de mari sunt standardele tale pentru ca, daca un barbat te vrea suficient, el iti va dovedi asta. Iubirea pe jumatate nu este iubire - este totul sau nimic.

foto interior si prima pagina: Syda Productions , Shutterstock