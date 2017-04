Persoanele cu suflete batrane sunt privite ca persoane de moda veche si foarte conservative. Ele sunt deseori etichetate ca persoane care nu se incadreaza in aceasta generatie, insa exista atat de multe lucruri frumoase la aceste suflete batrane decat ne putem imagina noi.

Sufletele batrane stiu ce isi doresc de la viata.

Ele traiesc viata pentru ele, nu pentru altii. Intra in relagii si se asteapta sa fie respectate, iubite si apreciate. Nu au timp de irosit si nici de jocuri copilaresti. Pretuiesc conversatiile intelectuale si leaga conexiuni puternice. Privesc prin sufletul tau si ofera o iubire pura, inocenta, frumoasa.

Sufletele batrane sunt sincere.

Fac compromisuri si se asteapta sa faci si tu. Insa le este usor dificil sa aiba incredere intr-o persoana pe care abia o cunosc. Trebuie ca mai intai sa le demonstrezi ca meriti timpul lor si abia apoi iti pot oferi dragostea de care ai nevoie.

Sufletele batrane nu au secrete.

Ele iti vor spune adevarul. Nu vor sa ascunda nimic de tine, iar atunci cand iubesc, iti vor spune asta deoarece le place sa isi impartaseasca sentimentele. Pentru ei relatiile cu oamenii din jurul lor conteaza foarte mult si nu ar face nimic pentru a pune in pericol increderea construita.

In momentul in care se indragostesc, persoanele cu suflet batran vor face din relatia lor o prioritate. Vor pune persoana iubita pe primul loc, o vor prezenta cu entuziasm familiei si prietenilor. Un suflet batran va fi cu tine tot timpul in gand si va vorbi foarte mult despre tine.

Sufletele batrane nu te vor abandona in momentele grele.

Nu se vor plictisi pentru ca ele iubesc cu adevarat nu doar la bine, ci si la greu. Ele traiesc pentru iubire, respira iubire si viseaza iubire. Iar in momentul in care se indragostesc cu adevarat, vor face tot ce le sta in putere pentru ca lucrurile sa evolueze cat mai frumos in relatia de cuplu. Vor fi alaturi de partener oricand si pentru orice.

In momentul in care persoanele cu suflete batrane se indragostesc, ele nu se vor speria si vor fugi. Nici vorba. Vor avea incredere in tot ce le spui. Si va vor pretui pana la batranete.

Sufletele batrane au nevoie de relatii profunde, loiale, bazate pe incredere in respect reciproc. Ele nu intra in relatii pentru a se distra sau pentru ca asa le spune societatea.

Ele nu se grabesc nicaieri si asteapta sa isi gaseasca dragostea adevarata. Pentru ca ele vor doar sa iubeasca si sa fie iubte in cel mai profund mod posibil.

foto interior si prima pagina: ProWeddingStudio , Shutterstock