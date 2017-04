"Home" (sau "Acasa") este o extensie a campaniei #INeedNature (Am nevoie de natura), o campanie realizata de Conservation International si care subliniaza rolul vital al naturii in viata noastra. Mesajul este relatat de nimeni alta decat actrita Reese Witherspoon, care reuseste sa obtina un echilibru impresionant intre liniste si asprime in vocea ei.

Clipul are doar un minut si ar trebui vizualizat de toata lumea.

"Eu sunt ACASA. Sunt confort pentru voi. Sunt adapost pentru familia voastra. Priviti-ma asa cum sunt eu: Casa, dulce casa. Sunt refugiu pentru voi. Sunt podeaua care va sprijina. Fundatia care va tine drepti. Peretii care va ofera adapost. Acoperisul care va protejeaza. Eu sunt casa voastra. Daca nu aveti grija de mine, nici eu nu pot avea grija de voi."

Mai jos va las si cu un alt mesaj spus de un actor foarte cunoscut - nimeni altul decat Morgan Freeman:

"Intr-o zi, foarte curand, vom fi intrebati: CE AM FACUT? Si vom spune: “AM FACUT TOT CE AM PUTUT”. Trebuie. Pentru ca daca nu o facem, nu va fi nimeni care sa intrebe. Nu ne-am mai confruntat cu o asemenea criza, dar niciodata nu am avut idei bune pentru a rezolva problemele. Aceasta este singura noastra casa. Astazi puteti alege sa faceti o lume diferita!"

foto interior si prima pagina: Fona Shutterstock