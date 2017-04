Gabriel Jose de la Concordia Garcia Marquez a fost un scriitor columbian, scenarist si jurnalist cunoscut si ca Gabo sau Gabito in toata America Latina. Considerat unul dintre cei mai importanti autori ai secolului XX si unul dintre cei mai buni autori in limba spaniola, a primit Premiul International pentru Literatura Neustadt in 1972 si premiul Nobel pentru literatura in 1982.

Mai jos va las cu cele mai frumoase citate ale lui Gabriel Garcia Marquez:

1. Nu este adevarat ca oamenii nu isi mai urmaresc visurile pe masura ce imbatranesc, ci imbratranesc pentru ca nu isi mai urmeaza visurile.

2. Mi s-a linistit sufletul, si atunci am descoperit cu mare bucurie ca viata, si nu moartea, e nesfarsita.

3. Spune intotdeauna ce simti si fa ceea ce gandesti.

4. Varsta nu e cea pe care o ai, ci aceea pe care o simti.

5. Un prieten adevarat te prinde de mana si iti atinge inima.

6. Le-as dovedi oamenilor cat gresesc gandind ca inceteaza sa iubeasca atunci cand imbatranesc, fara sa stie ca imbatranesc numai cand inceteaza sa iubeasca.

7. Nu iti petrece timpul cu cineva care nu e dispus sa si-l petreaca cu tine.

8. Daca as sti ca asta ar fi ultima oara cand te voi vedea dormind, te-as imbratisa foarte strans si l-as ruga pe Dumnezeu sa fiu pazitorul sufletului tau. Daca as sti ca asta ar fi ultima oara cand te voi vedea iesind pe usa, ti-as da o imbratisare, un sarut si te-as chema inapoi sa-ti dau mai multe. Daca as sti ca asta ar fi ultima oara cand voi auzi vocea ta, as inregistra fiecare dintre cuvintele tale pentru a le putea asculta o data si inca o data pana la infinit. Daca as sti ca acestea ar fi ultimele minute in care te-as vedea, as spune "te iubesc" si nu mi-as asuma, in mod prostesc, gandul ca deja stii.

9. Viata nu este ce ai trait, ci ce iti amintesti ca ai trait si cum ti-o amintesti pentru a o povesti.

10. Intr-o singura imprejurare ai dreptul de a-ti privi semenul de sus: atunci cand il ajuti sa se ridice.

11. Poate ca pentru lume esti doar o singura persoana, dar pentru o persoana esti intreaga lume.

12. Vor exista mereu oameni care te vor rani, asa ca trebuie sa ai grija in cine ai incredere a doua oara.

13. Doar pentru ca cineva nu te iubeste asa cum vrei tu, nu inseamna ca nu te iubeste cu toata fiinta sa.

14. Trecutul nu e decat minciuna, memoria nu are cale de intoarcere, orice primavara trecuta este irecuperabila si dragostea cea mai nebuna si mai statornica nu e decat un adevar efemer.

foto interior si prima pagina: Jose Lara - Flickr

foto HP: mrmohock, Shutterstock