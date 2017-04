Textul de mai jos a fost scris de Erma Bombeck, umorista americana imediat ce a aflat ca trupul ei trebuie sa duca o lupta dura cu cancerul.

"Cineva m-a intrebat intr-o zi daca ar fi sa o iau de la capat, as schimba ceva la viata mea? Raspunsul meu a fost NU, insa apoi m-am gandit putin la asta si m-am razgandit.

Daca ar fi sa imi traiesc din nou viata...

As vorbi mai putin si as asculta mai mult.

In loc sa imi doresc sa treaca cele noua luni de sarcina si sa ma plang de umbra pe care burta mea o face, as fi pretuit fiecare minut si m-as fi bucurat de minunea care crestea in mine.

Nu as fi insistat niciodata ca geamurile masinii sa fie ridicate intr-o zi de vara, cu soare doar pentru ca parul meu era spulberat de vant.

As invita prietenii si oamenii dragi la cina chiar daca as avea covorul patat si canapeaua murdara.

As manca popcorn in camera curata si mi-as face mai putine griji cu privire la murdaria pe care o faci cand aprinzi semineul.

Mi-as face timp sa ascult povestile bunicului meu.

As arde lumanarea roz care era sculptata ca un trandafir inainte de a se topi pe raftul bibliotecii.

As sta picior peste picior pe pajiste cu copiii mei fara sa imi mai fac griji de petele de iarba de pe haine.

As plange si as rade mai putin uitandu-ma la televizor... si mai mult traindu-mi viata.

As impartasi mai multe responsabilitati cu sotul meu.

As manca mai putina branza de vaci si mai multa inghetata.

M-as duce in pat sa ma odihnesc cand m-as simti rau in loc sa pretind ca Pamantul s-ar opri in loc fara mine.

Nu as mai cumpara nimic in afara de lucrurile care sunt practice si care, garantat, dureaza o viata.

Nu as mai spune copilului care imi sare la gat si vrea sa ma pupe "Mai tarziu, du-te si spala-te pe maini pentru masa."

As spune de mai multe ori "Te iubesc", "Imi pare rau", "Te ascult" si... mai presus de orice, mi-as da o alta sansa, agatandu-ma si savurand fiecare minut, privindu-l, simtindu-l si traindu-l cu adevarat, epuizandu-l... si nu l-as da inapoi pana cand nu ar mai ramane nimic din el.

foto interior si prima pagina: Wikipedia