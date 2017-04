Vreau sa stii ca viata ta nu se grabeste nicaieri. Tu te grabesti. Dupa ce alergi? Visuri? Relatii? Prietenii pierdute sau niciodata avute?

Toata lumea este pe fuga mai mereu in aceste timpuri. Indiferent ca te grabesti sa ajungi la birou, la facultate, la intalnire sau te grabesti sa te casatoresti si sa ai o familie... oamenii cred ca asta le salveaza timp in viata. Insa nu este deloc asa. Daca te grabesti, iei timp si nu mai reusesti sa vezi viata asa cum este... asa cum trebuie. Treci repede prin momente care ar trebui sa se desfasoare pe o perioada mai lunga de timp.

O multime de oameni traiesc in graba. Acestia sunt cei care vor sa isi continue viata. Sunt cei care doresc sa avanseze cu viteza luminii intr-o perioada in care chiar sunt fericiti si au succes, crezand ca aceasta graba ii scuteste de obstacole. Nu se bucura de momentele pe care le au si de amintirile pe care le creeaza deoarece sunt atat de prinsi de planurile lor, de ce trebuie sa faca in continuare.

Este periculos pentru ca te lasi dusa de val si tot ce vrei sa faci este sa accelerezi totul, sa mergi de drept inainte. Nu vei observa, insa nu vei mai trai in realitate. Te vei pierde in notiunea timpului; acele momente in care trebuia sa fii fericita te vor gasi ingrijorata. Acele momente in care trebuia sa te bucuri de lucrurile marunte nu vor mai exista... pentru ca vei fi prea concentrata cautand ceva ce deja exista in fata ta.

Mergi intr-un loc in care esti departe de agitatie, de claxoane si de galagia facuta de oameni in orele de varf. Asculta sunetul naturii, al pasarilor care danseaza in copac, al frunzelor care se lasa purtate de adierea vantului. Respira aerul care te mentine in viata. Scapa de griji si concentreaza-te doar asupra sufletului tau. Inspira si expira.... asta inseamna viata. Sa fii capabila sa respiri si sa te relaxezi. Pur si simplu sa traiesti.

Totul necesita timp. Orice se poate intampla intr-o zi, ore, minute si chiar secunde. Totul se schimba odata cu timpul. Tu cresti, inveti, traiesti.

Fii acea persoana care se bucura de viata. Fii acea persoana care este recunoscatoare pentru lucrurile mici. Fii acea persoana care nu traieste cu grija si frica. Fii acea persoana care nu traieste in regret si dezamagire. Fii acea persoana care traieste in acest moment.

Nu grabi nimic. Nici viteza timpului. Nici succesul. Nici durerea. Nici fericirea. Nici regretul. Doar traieste!

foto interior si prima pagina: Sergey Nivens, Shutterstock