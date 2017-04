Sunt momente in viata in care devenim atat de concentrati asupra lucrurilor pe care nu am reusit sa le obtinem sau pe care le-am pierdut incat nu mai stim sa apreciem ce deja avem in viata noastra. Este usor sa uitam de toate progresele pe care le-am facut, toate amintirile pe care le-am great si sa ne lasam descurajati crezand ca nimic nu merge cum trebuie.

Insa poate ca este timpul sa incepem sa ne mandrim cu progresul nostru. Sa vedem ce am obtinut pana acum, sa apreciem mai mult ce avem. Este timpul sa ne oferim credit pentru toate luptele pe care le-am avut, pentru toate realizarile pe care le-am obtinut si pentru adevarata semnificatie a acestora.

Iata care sunt cele 21 semne care iti demonstreaza ca te descurci mai bine decat crezi:

1. Stii care sunt lucrurile pe care ti le doresti si pe care nu ti le doresti in viata.

2. Iti pui intrebari. Uneori te indoiesti de drumul pe care mergi. Alteori te simti neimplinita. Asta inseamna ca esti dornica sa cresti, sa inveti, sa te dezvolti.

3. Esti curajoasa si indiferent de cat de dificil pare drumul mergi mai departe.

4. Inca zambesti. Razi de tine sau cu tine... continui sa gasesti mereu cate un motiv pentru a zambi.

5. Iti asumi responsabilitatea pentru viata ta.

6. Ai o slujba. Indiferent de ora la care pleci de la birou, de energia pe care o consumi, de colegii pe care ii ai si de proiectele de care trebuie sa te ocupi... castigi bani care te ajuta sa mananci si sa dormi intr-un loc cald.

7. Cunosti valoarea pe care o au relatiile autentice.

8. Iei decizii dificile si actionezi asupra lor.

9. Ai timp sa faci ceea ce iti place... chiar daca asta inseamna sa stai pe canapea si sa te uiti la un film.

10. Lucrurile au evoluat. In zilele in care nu credeai ca poti rezolva totul cumva ai facut-o si ai mers mai departe.