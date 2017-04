Trebuie sa impartasim cu voi aceasta povestioara scurta.

Sambata, Nolanah Garcia, a reusit sa isi faca iubitul sa planga cand a vazut-o imbracata in rochia pentru banchet. Tanara a absolvit liceul Southside din San Antonio, Texas, si a mers alaturi de partenerul sau la petrecerea balului de absolvire.

Duminica, ea a impartasit mai multe fotografii pe contul personal de Tweeter. Toata lumea a fost impresionata de acest moment, in scurt timp imaginile fiind share-uite de zeci de mii de ori.

And here was Devin's reaction & me telling him to stop crying cause I was gonna cry and mess up my makeup 😭😂❤️ pic.twitter.com/kj1qKkAmNh