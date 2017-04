Numele ei este Nasroya si este un model din Riga, Letonia, care detine recordul pentru persoana cu cel mai lung par din lume.

Tanara are doar 27 de ani si se lauda cu o lungime a parului de aproape trei metri. Ea spune ca si-a dorit foarte mult sa ajunga precum personajul sau preferat din povesti - Rapunzel, desigur! - si nu a mai pus foarfeca in parul ei de mai bine de 20 de ani.

Pentru a avea grija de podoaba capilara, Nasroya are nevoie de o ora doar pentru a pieptana tot parul si o zi intreaga pentru a isi usca parul spalat. In momentul in care calatoreste, are nevoie de 22 de kilograme de sampon, balsam si mai multi piepteni.

Desi multe femei isi doresc sa aiba parul lui Rapunzel, Nasroya marturiseste ca parul lung nu este doar dificil de intretinut - ci si foarte greu pentru umeri si spate.

"Parul meu este atat de greu incat il pot compara cu greutatea pisicii mele" - a spus tanara.

foto interior si prima pagina: aliia_more, Instagram

sursa material: Cosanzene.ro