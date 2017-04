Sunt persoane care nu te parasesc niciodata, care vor ramane mereu langa tine. Si asta nu pentru ca ti-au facut o promisiune sau pentru ca au jurat in fata lui Dumnezeu "Pana cand moartea ne va desparti". Si nici pentru ca este legat intr-un fel sau altul de tine... ci pentru ca zambetul lor nu este complet fara tine.

Ele stiu ca arati bine doar cand zambesti. Si isi dau seama de puterea zambetului tau. Ele sunt persoanele care te fac sa zambesti in ciuda faptului ca viata ta nu este deloc perfecta. Iar inima lor se topeste in momentul in care iti vad chipul luminat. Aceasta este puterea zambetului tau.

Aceste persoane sunt cele care vor fi alaturi de tine atat la bine, cat si la greu. Sunt cele care te vor tine de mana si iti vor oferi umarul lor pentru a plange. Sunt cele care nu te vor judeca pentru greselile tale deoarece stiu ca nu greselile sunt cele care te definesc. Si sa nu iti fie teama... pentru ca nu te vor judeca nici pentru trecutul tau. Sunt cele alaturi de care creezi cele mai frumoase amintiri. Sunt cele alaturi de care traiesti.