Multi makeup artisti spun ca sprancenele reprezinta rama fetei. Este foarte important sa avem o forma nu doar perfecta, ci si potrivita pentru forma fetei noastre.

Tanara Eman, un makeup artist foarte apreciat in intreaga lume, a realizat un tutorial video in care prezinta pas cu pas toate trucurile sale in ceea ce priveste machiajul sprancenelor. Clipul a fost postat pe contul sau de Youtube si a strans peste 300.000 de vizualizari intr-un timp destul de scurt.

Eman contureaza foarte frumos forma sprancenelor, in acelasi timp reusind sa ii ofere un aspect foarte natural.