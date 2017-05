Vorbim prea mult, iubim prea putin si uram prea des

1. Nu suntem pregatiti pentru a avea o relatie

Nu suntem pregatiti sa facem compromisuri, sa sacrificam lucruri si sa iubim neconditionat. Nu vrem sa asteptam, trebuie sa avem totul deodata. Nu lasam ca timpul sa decida pentru noi, facem alegeri rapide fara a analiza prea mult situatia.

2. Confundam iubirea cu alte sentimente

De prea multe ori ne dorim sa intalnim pe cineva care sa ne fie alaturi tot timpul. Insa in momentul in care intalnim o astfel de persoana, nu ne place si cautam altceva. Nu suntem atrasi de vieti plictisitoare si intotdeauna suntem in cautarea aventurii.

3. Suntem blocati in rutina

Dupa un timp, nu avem timp si spatiu pentru dragoste pentru ca suntem prea ocupati cautand beneficii materiale.

4. Asteptam un rezultat imediat

Cand ne indragostim ne dorim ca relatiile noastre sa fie pe loc mature. Cu toate acestea, maturitatea si intelegerea reciproca pot veni dupa multi ani petrecuti impreuna. Majoritatea oamenilor cred ca nu exista nimic in aceasta viata care sa merite timp si rabdare, nici macar iubirea.

Tehnologia ne-a adus mai aproape. Suntem conectati incat uneori ne este dificil sa respiram. Mesaje vocale, texte, chat-uri, apeluri video au inlocuit comunicarea fata in fata. Nu mai trebuie sa ne mai petrecem timp impreuna. Stim deja prea multe despre noi. Nu avem motive ca sa mai vorbim.

6. Nu putem sta prea mult timp intr-un singur loc

Suntem intotdeauna intr-o cautare. Nu stim ce cautam, dar noi tot cautam. Nu ne mai dedicam vietile unei persoane si evitam ceva permanent.

7. Ne bazam prea des pe logica

Putini oameni din generatiile mai tinere pot sa iubeasca cu toata inima si sa depaseasca dificultatile legate de timp si distanta.

8. Ne este teama de prea multe lucruri

Ne temem de relatii noi, rani emotionale si inimi zdrobite si de aceea nu lasam oamenii in viata noastra. Construim ziduri in jurul nostru si, uneori, acestea sunt mult prea groase si inalte pentru a ne permite sa iesim si sa vedem viata asa cum este cu adevarat.

9. Nu mai apreciem relatiile

Nu inseamna mare lucru sa renunti la o persoana care te iubeste. Suntem prea dezamagiti de oamenii care ne inconjoara.

sursa material: BrightSide.me