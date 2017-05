Cand te gandesti la viitor, uiti sa te bucuri de prezent. Nu iei in calcul aceste momente care se intampla fix acum. Nu vei frumusetea din jurul tau, iubirea din oamenii care te inconjoara. Ochii tai strabat trecutul bunelor momente din viata pentru ca traiesti in gandurile tale in loc sa traiesti in lumea reala.