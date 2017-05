In cautarea mea pe internet am dat peste cel mai frumos discurs tinut de nimeni altul decat Al Pacino. Este vorba despre un speech din filmul Any Given Sunday. Va invit sa cititi randurile cu atentie deoarece pot face o diferenta uriasa in viata voastra:

"Sincer, nici nu stiu ce sa zic. Avem doar trei minute pentru cea mai mare batalie a vietii noastre profesionale. Totul se reduce la ziua de azi. Fie ne vindecam ca o echipa sau ne destramam. Putin cate putin, pas cu pas, pana cand se incheie totul. Suntem in iad acum, domnilor, credeti-ma. Si putem ramane aici. Insa putem sa dam tot ce este mai bun din noi, putem lupta pentru a iesi din nou la lumina.

Eu nu pot face nimic pentru voi. Sunt prea batran. Ma uit in jur si vad chipuri tinere. Si vreau sa va spun ca eu cred ca am facut toate alegerile gresite pe care un barbat le putea face intr-o viata. Am cheltuit toti banii mei, am indepartat toate persoanele care m-au iubit. Si, in ultima vreme, nici macar nu mai suport sa imi vad fata in oglinda.

Cand imbatranesti, lucrurile iti sunt luate. Asta este parte din viata. Insa cele mai frumoase lectii sunt invatate cand incepi sa pierzi lucruri. Afli ca viata este doar un joc. Asa este si fotbalul. Pentru ca in oricare dintre jocuri, viata sau fotbal, marja de eroare este atat de mica. Vreau sa spun ca o jumatate de pas prea tarziu sau mai devreme si ai ratat tot. O jumatate de secunda prea lenta sau prea rapida si ai pierdut tot.

Si lucrurile de care avem nevoie sunt peste tot in jurul nostru. Sunt in permanenta, in fiecare minut, in fiecare secunda a vietii noastre. De aceea trebuie sa luptam pentru acele lucruri. Pentru ca stim ca ele sunt cele care fac diferenta intre CASTIG si PIERDERE. Intre VIATA si MOARTE.

Sa va spun un lucru: in orice lupta persoana care isi doreste sa piarda este cea care va castiga acea batalie. Iar eu daca as mai avea o viata as fi dispus sa lupt si sa mor pentru acele lucruri... pentru ca asta inseamna sa traiesti.

Insa eu nu va pot obliga sa faceti asta. Trebuie doar sa priviti persoana de langa voi. Sa va uitati in ochii ei. Pentru ca veti vedea o persoana care ar sacrifica orice pentru aceasta echipa pentru ca stie ca si voi ati face acelasi lucru.

Suntem o echipa. Si mergem mai departe, ne vindecam sau vom muri."

foto interior si prima pagina: Andrea Raffin, Shutterstock