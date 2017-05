Viata ne trece inainte ca noi sa ne bucuram de ea, insa ce putem face ca sa profitam de fiecare zi, sa zambim mai mult, sa traim cum ne dorim? Daca vreti sa savurati cu adevarat fiecare moment si sa nu regretati ca totul trece pe langa noi, iata 5 promisiuni pe care sa vi le faceti chiar astazi:

1. "Promit sa aleg fericirea in fiecare zi"

Cand te trezesti, ai doua optiuni: te ridici greu din pat, abia daca vorbesti cu oamenii dragi si te plangi de ziua care nici macar nu a inceput sau alegi sa te trezesti zambind.

Inainte de fiecare actiune, exista o pauza de moment cand ai de ales. Alegerea expresiei tale faciale si a limbajului corpului reflecta atitudinea ta fata de modul in care va progresa ziua.

2. Promit sa fiu responsabila pentru actiunile si inactiunile mele"

Nimic nu ti se intampla, insa se intampla cu tine. Fie alegi sa actionezi cu un raspuns la ceea ce se intampla, fie alegi sa nu actionezi. Aceasta este viata ta, acestea sunt problemele si temerile tale - nu fugi de ele, alege sa le accepti si sa traiesti cu ele.

3. "Promit sa ma iert pentru greselile facute in trecut"

Opinia ta despre greselile facute este legata de modul in care alegi sa iti definesti sentimentele si ce se intampla cu tine. In cazul in care simti in continuare emotii negative cu privire la situatiile intamplate, atunci este timpul sa iti promiti sa te ierti pentru greselile facute. Nu te mai baza pe ce s-a intamplat in trecut si alege sa traiesti prezentul si sa te gandesti la viitor in functie de ce simti si ce stii acum.