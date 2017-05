Julia Roberts este una dintre cele mai cunoscute actrite din lume. Ea a devenit o stea la Hollywood imediat dupa aparitia comediei romantice Pretty Woman (aparuta in 1990), care a strans 464 de milioane de dolari in intreagga lume. Actrita a castigat trei premii Globul de Aur (din opt nominalizari) si a fost nominalizata de patru ori la Oscar, in 2000 castigand premiul Oscar pentru cea mai buna actrita pentru interpretarea din Erin Brockovich (anul 2000).

Astazi am adunat cele mai frumoase citate ale Juliei Robert, adevarate lectii de viata pentru noi:

1. Iubirea fata de ceea ce faci este secretul tuturor lucrurilor.

2. Perfectiunea este o boala a natiunii. Ne incarcam fata cu tone de farduri. Ne bagam botox si ne infometam ca sa avem formele perfecte. Incercam sa ne reparam, dar nu poti să repari ceea ce nu vezi. Sufletul are nevoie de operatie estetica. Este timpul sa luam atitudine!

3. Ma straduiesc de fiecare data sa vorbesc putin, pentru ca sa nu ma plictisesc de mine insami.

4. Lumea a luat-o razna! Filtrarea oamenilor prin aceasta prisma de frumusete artificiala este... cel mai urat lucru din lume. Este intr-adevar dezgustator! In loc sa ne ajutam pe noi insine pentru a trai prin adevaratul nostru potential, aceste industrii ne blocheaza in inchisori imaginare doar din cauza esteticii. Si nici macar a unei reale estetici, a uneia naturale, ci a uneia fortate. Nu conteaza cat de bine arati, daca esti urat in suflet, vei fi mereu urat. Nu conteaza cat de urat arati, daca sufletul tau straluceste, atunci esti un om deosebit.

5. Daca iubesti pe cineva, spune-i asta cat mai repede pentru ca maine poate fi prea tarziu.

6. Stii ca este dragoste cand tot ce iti doresti este ca persoana iubita sa fie fericita, chiar daca tu nu faci parte din viata ei.

7. Daca fiecare om s-ar opri pentru un minut si si-ar aduce aminte de to ce are bun in viata, atunci toti oamenii ar deveni fericiti.

8. Sa pierzi uneori balanta in dragoste face parte din a trai o viata echilibrata.

9. Trebuie sa fii fericit cu tine. Nu conteaza cum arati pe dinafara, ci conteaza cum esti pe dinauntru.

10. Cred ca de cele mai multe ori te ajuta sa te formezi ca personalitate marcanta nu profesorii buni, ci lipsa lor. Iar atunci cand esti ignorata, ai mai multe de invatat decat atunci cand toti te lauda.

11. Cu cat inaintezi in ani, cu atat mai mult simti ca viata trece repede. Este un stimul minunat pentru a te bucura de fiecare clipa.

12. Cand trebuie sa aleg intre normalitate si nebunie, de fiecare data aleg nebunia.

13. Dragostea adevarata nu vine la tine, trebuie sa existe in tine.

foto interior si prima pagina: Denis Makarenko, Shutterstock