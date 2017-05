Legea atractiei este o lege destul de simpla. Aceasta inseamna folosirea vizualizarii pentru a ajunge sa detii lucrurile pe care ti le doresti in viata. Pentru a intelege cu adevarat si a iti pune destinul in mainile Universului, este foarte important sa ai multa rabdare, sa crezi si sa depui efortul necesar.

Nimeni nu este perfect, insa acestea sunt semnele care iti demonstreaza ca inveti pe deplin legile atractiei si ajungi sa intelegi ce inseamna sa ai incredere in puterea Universului:

1. Intelegi puterea sincronizarii

Sincronizarea este un lucru fascinant si este definita ca aparitia simultana a evenimentelor care apar in mod semnificativ in viata ta si sunt legate, insa nu au o legatura tocmai clara. Acesta este Universul care incearca sa iti transmita cateva mesaje si, daca intelegi, accepti sa primesti mesajele.

2. Distractia este o adevarata prioritate

Nu poti spera sa ai o viata buna, fericita, fara sa te distrezi. Munca este importanta, insa nimic nu trebuie sa te opreasca din a iti trai viata. Bucura-te de fiecare moment.

3. Nu iti porti bagajele cu tine

Bagajele negative nu servesc viitorului tau. Iti ingreuneaza drumul si te pot impiedica sa ajungi acolo unde iti doresti. Daca ti-ai lasat bagajele in urma, esti pe drumul cel bun.

4. Iti faci timp pentru tine

Pentru tine fericirea se rezuma in momente frumoase. Viata nu este o cursa; este vorba despre a te bucura de fiecare moment si de a trai viata pe deplin.

5. Te bucuri de compania oamenilor din jurul tau

Si nu o faci doar superficial. Te bucuri profund de prezenta altor oameni. Imparti zambete chiar si persoanelor necunoscute si oferi imbratisari calde celor care au nevoie.

6. Astepti sa ti se intample lucruri mari si frumoase

Aceasta este o parte esentiala a legii atractiei. Nu iti faci griji cu privire la viitor deoarece stii ca lucruri frumoase urmeaza sa ti se intample. Nici nu te gandesti la probleme. Mergi pe un drum unde muncesti din greu si stii ca vei obtine ceea ce iti trebuie.

7. Esti recunoscatoare

Universul iti ofera recompense, insa Universul se poate indeparta de tine si de drumul tau. Esti recunoscatoare pentru tot ce ai si astfel trimiti energia potrivita in Univers.

8. Ai o gandire pozitiva

Barfele si vorbele urate nu isi au locul in viata ta si nici nu trebuie. Ai o gandire pozitiva pentru ca lucruri pozitive sa vina in continuare in viata ta.

9. Te lasi purtata de flux

Stii ca nu detii controlul asupra lectiilor; aceasta este o lectie destul de importanta pe care ai invatat-o pe drumul tau in viata. Exista lucruri in viata pe care le-ai influentat, cum ar fi ce faci si cine esti... insa cam atat. In rest, incerci sa te lasi dusa de val.

10. Iti asumi responsabilitatea pentru viata si actiunile tale

Da, stii ca tu detii controlul cu privire la lucrurile importante. Si daca gresesti, recunosti si incerci sa repari situatia.

