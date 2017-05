"Mandria mea, ego-ul meu, nevoile mele si caile mele egoiste au facut ca o femeie buna ca tine sa imi iasa din viata. Niciodata nu voi reusi sa curat mizeria pe care am facut-o. Si acest lucru ma bantuie de fiecare data cand inchid ochii.

Ar fi trebuit sa iti cumpar flori si sa te tin de mana. Ar fi trebuit sa iti dau tot timpul meu cand am avut sansa. Sa merg cu tine la fiecare petrecere pentru ca tot ce iti doreai era sa dansezi." - versuri din melodia When I was your man cantata de Bruno Mars.

Nu te culca pe o ureche. Nu trai cu impresia ca ea va fi mereu cu tine. Nu astepta ca totul sa fie la fel. Nu alege care sa fie momentele in care sa iti pese. Nu ii da un motiv sa plece pentru ca ea isi doreste din tot sufletul sa ramana.

Nu o lasa in momentele dificile pentru ca atunci are cea mai mare nevoie de tine. Nu o ignora cand ea isi doreste doar atentia ta. Nu te indoi de iubirea ei. Si nici nu o neglija.

Nu fi motivul pentru care ea se trezeste in miez de noapte si incepe sa planga. Ci din contra, fii barbatul care intotdeauna acolo, insa nu pentru ca trebuie, ci pentru ca acolo este locul unde trebuie sa fii. Acolo este acasa pentru tine.

Nu o rani pentru ca va accepta asta o data, de doua ori, de trei ori... insa va veni un moment in care inima ei va fi prea zdrobita si nu se va mai putea vindeca. Iar in acel moment tot ce isi va dori va fi sa fuga cat mai departe de tine.

Daca o iubesti, fa ceva. Daca vrei sa fie a ta, pastreaz-o aproape de inima ta. Si, mai mult decat orice, demonstreaza-i ca este o prioritate. Fa-ti timp pentru ea. Intalneste-i bratele deschise la jumatatea drumului pentru ca ea este dispusa sa mearga pana la capat alaturi de tine. Ofera-i increderea ca totul este in regula si ca o iubesti mai presus de orice.

Nu o rani. Nu o dezamagi. Ai grija de ea si nu o lasa sa plece. Pentru ca aceasta femeie merita sa se simta iubita, apreciata, sustinuta. Merita ca atunci cand este cu tine sa se vada precum cea mai frumoasa femeie din lume. Iar sufletul ei sa zburde de fericire zi si noapte, clipa de clipa.

