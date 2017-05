Potrivit Wikipedia, Kate Winslet este o actrita si cantareata din Marea Britanie, cu un premiu Oscar, trei premii BAFTA, un premiu BIFA, patru premii Golden Globe, un premiu Grammy si un premiu Emmy.

Winslet este cea mai tanara actrita care a primit sase nominalizari la Oscar. A jucat in numeroase filme, insa cel mai probabil cel mai important rol al sau este cel din Titanic.

Noi am adunat pentru voi cele mai frumoase citate ale lui Kate Winslet, citate ce pot fi considerate lectii de viata, adevarate sfaturi de care sa tinem cont pentru a trai asa cum ne dorim:

1. Sa iubesti pe cineva inseamna sa-l lasi liber, sa-l lasi sa plece.

2. Invidia este un sentiment inutil.

3. Nu conteaza cine esti, cati bani ai sau ce faci in aceasta viata. Intotdeauna vei avea nevoie de mama ta.

4. Tu esti cea care isi controleaza viata! Nu lasa pe nimeni altcineva sa iti schimbe parerea.

5. Daca a fi nebuna inseamna sa traiesti viata asa cum trebuie, atunci nu ma deranjeaza sa fiu nebuna de legat.

6. Pentru mine feminitatea inseamna fericire si libertate. Libertatea de a fi cine vrei! Pentru ca nu conteaza dimensiunea sau forma corpului, ci sufletul tau.

7. Nu regreta nimic. Fiecare decizie este facuta pentru un motiv sau altul. Cand ceva nu merge cum trebuie, imi spun "Asta se intampla cu un motiv." sau "O sa invat ceva important din asta."

8. Nu am niciun regret. Daca regreti ceva, inseamna ca traiesti in trecut. Eu cred in puterea viitorului.

9. Viata este atat de scurta, iar noi suntem aici pentru a o trai cu adevarat.

10. Lectiile bune si rele sunt cele din care invatam. Schimbarile ne ajuta sa ne dezvoltam.

11. Nu sunt perfecta. Insa ghici ce? Nimeni nu este!

12. Nu asculta ce spun altii, fa ce iti spune inima.

