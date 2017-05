Celine Dion a urcat pe scena Billboard Music Awards duminica seara pentru a ne ajuta sa retraim toate momentele minunate din anii '90. Au trecut 20 de ani de cand melodia My Heart Will Go On a emotionat milioane de oameni din lumea intreaga, iar acum artista readuce la viata amintirile din Titanic.

Celine a interpretat melodia in timp ce pe ecranele uriase din jurul ei au rulat secvente cu Leonardo di Caprio si Kate Winslet (sau, mai bine zis Jake si Rose).

La finalul piesei cantareata nu si-a mai putut stapani lacrimile. Acest moment este un tribut adus sotului sau, Renee, singurul barbat din viata sa care i-a fost alaturi atat pe plan personal, cat si in cariera.

foto interior si prima pagina: Billboard, Twitter