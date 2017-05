Se spune ca o relatie armonioasa se bazeaza intotdeauna pe incredere. Nimic mai adevarat. Totusi, nimeni nu mentioneaza cat de greu e sa dobandesti increderea persoanei iubite, fie ca e partenerul de viata, fie ca sunt prietenii sau familie, si mai ales sa o mentii intacta. De fapt, se aseamana perfect cu dilema locul intai, intr-o competitie: e foarte dificil sa-l obtii, insa si mai dificil sa-l mentii, ani de-a randul.

Cu siguranta te macina tot felul de gesturi prin care te simti controlata, chiar daca cei care le fac marturisesc ca au incredere in tine. Sau mai grav, te intrebi de ce iubitul evita sa cumparati bunuri impreuna si sa va faceti planuri de viitor mai indraznete. Ei bine, oricat de tare ar durea, realitatea este ca persoanele respective nu au incredere in tine si implicit, nici in ele.

Iata aici cateva sugestii care iti vor netezi asperitatile din lungul drum spre dobandirea increderii

1. Pasi mici dar siguri

O promisiune, oricat de mica, trebuie intotdeauna respectata. Daca te-a rugat sa cumperi paine sau sa platesti lumina si tu ai uitat pur si simplu sa o faci, atunci nu te mira ca nu-ti incredinteaza sarcini mai importante.

foto interior si prima pagina: StockLite Shutterstock