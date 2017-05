Traim intr-o perioada in care fluturii in stomac si flirturile sunt extrem de frecvente, insa relatiile de lunga durata si sentimentele puternice sunt foarte greu de trait.

Intr-o generatie in care ajungem sa intalnim barbati doar miscand degetul pe telefon in stanga sau in dreapta si privind la ecrane si nu in ochii celuilalt, a devenit tot mai dificil sa gasesti o persoana care sa te faca fericita. Si vorbesc serios... pentru ca ma refer la o iubire adevarata, reala, care sa iti dea fiori doar cand te gandesti la ea.

Stiu, este greu. Insa acel barbat merita toata asteptarea din lume. Sa fie un barbat care sa iti puna zambetul pe buze in fiecare zi. Acesta este barbatul pe care trebuie sa il astepti.

Gaseste un barbat care sa te faca sa ai emotii cand te dai jos din pat dimineata pentru ca alaturi de el te simti mai puternica.

Gaseste un barbat la care sa iti doresti sa ajungi acasa dupa o zi grea de munca pentru ca stii ca in bratele lui va fi cel mai bine.

Gaseste un barbat care sa te faca sa zambesti cand raspunzi la telefon pentru ca auzul vocii lui iti face inima sa iti bata mai tare.

Gaseste un barbat langa care sa iti doresti sa adormi in fiecare noapte si sa te trezesti in fiecare dimineata pentru ca doar deschizandu-ti ochii si vazandu-l sufletul tau zambeste.

Gaseste un barbat care te face sa crezi in dragoste. Un barbat pe care abia astepti sa il vezi si sa il tii de mana. Un barbat care iti va face viata mai usoara si mai fericita doar fiind in ea.

Gaseste un barbat care te intreaba cum a fost ziua ta si chiar te asculta, care iti este alaturi nu doar la bine, ci si la greu, care este dispus sa iti sara in ajutor in cele mai dificile momente ale vietii tale. Gaseste un barbat care prefera sa stea treaz toata noaptea decat sa te vada ca mergi la somn fara a avea zambetul pe buze.

Te rog, fa tot ce iti sta in putere si gaseste un barbat care te face intotdeauna sa zambesti, chiar si atunci cand pare imposibil. Acest barbat este greu de gasit, insa merita toata asteptarea.