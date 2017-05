Chiar daca iti spun ca te iubesc tot timpul, m-am gandit ca ar trebui sa stii cat de mult te apreciez. Nu sunt sigura ca pot spune in cuvinte cat de mult te iubesc si te pretuiesc.

M-ai adus in lumea asta si pentru asta iti sunt recunoscatoare. Am avut o viata extraordinara pana acum si multe dintre tot ce s-a intamplat sunt gratie tie. Intotdeauna ne-ai pus pe mine si pe fratii mei pe primul loc. Chiar si inaintea ta.

Intotdeauna te asiguri ca am tot ce imi trebuie si imbratisarea ta imi pune intotdeauna zambetul pe buze.

Mai presus de orice altceva, tu ai fost mereu acolo pentru mine. De la schimbarea scutecelor cand eram bebelus la modul in care aveai grija de mine atunci cand eram bolnava. Am trecut cu bine peste perioada in care am fost o adolescenta incapatanata si iata-ne acum, mai apropiate ca niciodata.

Ai fost intotdeauna de partea mea, chiar si atunci cand nu aveam dreptate. Ai suportat atat de multe greseli... cateodata ma intreb cum ai facut asta. Si iti sunt recunoscatoare pentru modul in care m-ai crescut in toti acesti ani.

Esti cel mai bun prieten al meu, mentorul meu, modelul meu in viata. Si nu as fi putut cere altcuiva sa iti ia locul. Iti multumesc din suflet pentru ca esti mama mea.

Ai fost acolo la toate bucuriile si regretele mele. Ai fost acolo sa imi stergi lacrimile sau sa razi cu gura pana la urechi alaturi de mine. Ai fost martora multor greseli teribile, precum si a multor decizii bune. M-ai vazut cum am crescut si m-am maturizat.

Nu cred ca cineva ma poate cunoaste la fel de bine ca si tine.

Stiu ca am avut si noi certurile si problemele noastre. Am avut suisuri si coborasuri. Insa, la finalul zilei, o sa te rog sa iti amintesti ca te iubesc mai mult decat pot descrie in cuvinte.

Insemni totul pentru mine. Nu exista nimeni sau nimic care sa rupa aceasta legatura speciala pe care o impartasim.

Te iubesc pana la luna si inapoi.

