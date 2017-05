Acest filmulet este realizat de Pixar si prezinta povestea frumoasa a unui baietel care este pus in cele mai ciudate situatii. O mare surpriza il asteapta pe micut cand descopera munca pe care o fac tatal si bunicul lui. In ciuda opiniilor contradictorii ale celor doi barbati si ale traditiilor indelungate, Bambino reuseste sa isi pastreze principiile si sa isi contureze personalitatea facand alegerile care lui i se par potrivite.

Bambino, un copil de doar cativa anisori, merge intr-o scurta calatorie cu barca in miez de noapte alaturi de tatal sau, Papa, si bunicul Nonno. Dupa ce ancoreaza in mijlocul marii, Nonno ii da lui Bambino o caciula similara cu cele purtate de el si de Papa. Cei doi barbati nu sunt de acord cu privire la modul in care Bambino ar trebui sa o poarte, facandu-l pe micut sa isi dea ochii peste cap.

Tatal scoate o scara si isi roaga fiul sa urce si sa prinda ancora pe luna plina astfel incat toti trei sa inceapa munca de a scoate stelele cazute de pe luna.

In timp ce se cearta, o stea uriasa se prabuseste pe luna - este prea mare pentru ca oricare dintre ei sa o miste. Insa Bambino urca pe stea si o ciocneste cu un ciocan, steaua spargandu-se in sute de stele mai mici. Toti trei se intorc la munca, maturand toate stelele astfel incat luna sa fie din nou curata si sa straluceasca.

Copilul trebuie sa aleaga intre traditiile tatalui si bunicului sau sa isi gaseasca propria nisa in afacerea familiei.