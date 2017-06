Suntem atat de prinsi cu tot ce se intampla in jurul nostru incat am ajuns sa credem ca viata este doar despre munca, griji si probleme. Insa acest lucru este complet gresit. Viata este despre momentul prezent, despre oameni si despre crearea unor amintiri ce vor avea puterea de a iti pune zambetul pe buze chiar si in cele mai dificile momente.

Este un lucru cu adevarat minunat ca atunci cand facem ceva frumos pentru o persoana culegem si noi recompensele.

Iata 15 variante simple de a face ca ziua de astazi sa fie una extraordinara:

1. Fa un compliment. Iti place cum arata prietena ta in rochie? O persoana necunoscuta are un par minunat? Spune-le! Nu tine asta doar pentru tine. Nu doar aceste persoane se vor simti mai bine, ci si tu deoarece zambetul lor va avea un impact incredibil asupra starii tale de spirit.

2. Plateste cafeaua cuiva. Un gest simplu ce va bucura pe cineva.

3. Zambeste. Un zambet oferit unui strain de pe strada ne poate reaminti ca lumea este un loc minunat, in care iubirea poate fi la tot pasul daca ii permitem.

4. Trimite un mesaj unei persoane speciale. Un mesaj scurt trimis unei persoane cu care nu ai mai vorbit de mult timp despre o amintire frumoasa te poate ajuta sa reiei legatura cu aceasta.

5. Spune "Multumesc!". Atunci cand este necesar, nu ezita sa spui magicul "Multumesc."

6. Fa o mica gluma. Daca cineva are o zi mai proasta, incearca sa ii pui zambetul pe buze cu o glumita "Iubesc zilele de luni!" sau "Ce zi minunata!".

7. Danseaza. Pune melodia ta preferata si danseaza, danseaza si iar danseaza.

8. Ajuta pe cineva. O mamica incearca sa coboare cu caruciorul la metrou, o persoana este la coada la supermarket si pare grabita sau un copil care nu are cartela de autobuz. Un gest mic nu doar pentru ei, ci si pentru bunastarea ta.

9. Poarta culori puternice. A venit vara! Renunta la negru si alege haine in nuante vesele.

10. Fa un compliment intr-un grup. Pune intr-o lumina buna o persoana; o sa isi aminteasca de acest moment.

11. Spune-i cuiva ca il/o iubesti. Chiar si cainelui tau. Si priveste-l in ochi cand faci asta.

12. Trimite un mesaj frumos unei persoane din trecut si pune-i zambetul pe buze.

13. Exprima-ti recunostinta. Iti place ca biroul tau este curat in fiecare zi? Spune-i persoanei care face curat asta.

14. Ofera o imbratisare. Oamenii au nevoie de imbratisari mai mult decat credem noi.

15. Bea un pahar de sampanie. Nu, nu ai nevoie de o ocazie spciala. A fi in viata intr-o lume atat de frumoasa este un motiv suficient!