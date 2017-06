Astazi vorbim despre raiul pe Pamant. Pentru ca l-am gasit. Are si un nume... si un pret pe masura.

Este vorba despre Soneva Jani, un hotel incredibil de luxos din Maldive, care a devenit viral pe internet dupa ce pe social media au aparut cateva filmulete si imagini cu minunatele bungalouri de pe apa.

Deschis in noiembrie 2016 in pe insula Medhufaru, intr-o lagunad e 5,6 km din atolul Noonu, hotelul pune la dispozitie 24 de bungalow-uri pe apa, pornind de la casute cu un dormitor pana la vile cu patru dormitoare, proiectate intr-un stil modern. Fiecare bungalow are o piscina privata, o baie in aer liber, dus, un majordom personal, podea din sticla si acoperis care se deschide.

Insa cireasa de tort este o surpriza care va bucura nu doar copiii, ci si oamenii mari: un tobogan care te duce din casa direct in mare.

Si iata cum viata pare de mii de ori mai frumoasa.

foto interior si prima pagina: nodestinations, Instagram