articol via Cosanzene.ro

Am cautat cele mai bune sfaturi despre ingrijirea parului pe timpul verii pe care toate trebuie sa le stim. Aceste tips and tricks vin de la cei mai cunoscuti si mai buni stilisti din lume care si-au dezvaluit secretele pentru womenshealthmag.com.

Scrub pentru par

“Gandeste-te la cat de murdar este tenul tau la finalul zilei… ei bine, si parul este la fel; iar foliculii de par produc sebum (ulei) pe masura ce scalpul transpira. Cea mai eficienta modalitate pentru ca parul sa ramana curat si sanatos este scrub-ul.” – spune Philip Kinglesy, proprietar al Philip Kingsley Trichological Clinics din New York si Londra.

Foloseste caldura soarelui

Noi iti recomandam un scrub facut in casa din 2 linguri de zahar brun si 4 linguri de ulei de avocado (sau avocado pasat).

“Foloseste caldura soarelui in favoarea ta si a parului tau. In timp ce te afli la plaja sau la piscina, aplica o masca hidratanta pentru parul deteriorat, strange parul intr-un coc si lasa ca produsul sa isi joace rolul in timp ce tu te relaxezi pe sezlong. Pe langa faptul ca hraneste in profunzime si ofera stralucire, acest truc poate proteja parul de sarea din apa sau de apa tratata din piscina.” – Gretta Monahan, stilistul vedetelor de la Hollywood.

Mananca alimente sanatoase

“O dieta sanatoasa nu inseamna doar un corp sanatos, ci si un par sanatos. Studiile au aratat ca acizii grasi Omega-3 gasiti in alimente precum somon, spanac si oua pot ajuta la intarirea firului de par, ceea ce il fac sa fie mai sanatos si mai stralucitor.” – Teddy Charles, co-fondator Sunsilk.

Alte alimente ce contin Omega-3: Mango, pepene galben, nuci, tofu, semintele de susan, conopida, dovleacul.

Tine soarele la distanta

“Vara este destul de periculoasa pentru par, asa ca trebuie sa avem mare grija cum o abordam. Inainte de a merge la plaja aplica un balsam pe toata lungimea firului de par; acesta actioneaza ca o bariera impotriva luminii soarelui, apei sarata si clorului din piscina. De asemenea, daca vrei highlights naturale (suvite decolorate), evita cateva suvite de par – ele se vor deschide natural si vor oferi un look minunat.” – Stuart Gavert, co-fondator al Gavert Atelier in Beverly Hills

Evita fixativul

“Fixativul de par are tendinta de a usca si de a rupe firul de par, ingredientele sale putand fi daunatoare parului pe timpul verii, motiv pentru care ar fi bine sa il evitam. Daca vrei neaparat sa folosesti, cauta unul care contine ingrediente naturale si balsam.” –

Raphael Cohen, proprietar al Raphael Haute Coiffure in Beverly Hills

Ceaiul, un element important in ingrijirea parului

“Incearca sa clatesti varfurile parului cu un ceai pe baza de plante – este o modalitate excelenta de a oferi stralucire firului de par. Pentru parul blond foloseste ceai de musetel sau lamaie, pentru parul negru sau saten ceai negru si pentru parul roscat ceai de hibiscus.

Cum procedezi: Pune la fiert 4 litri de apa, adauga 4 pliculete de ceai si asteapta 3-4 minute. Scoate pliculetele si lasa ca ceaiul sa se raceasca la temperatura camerei. Pune ceaiul intr-un bol si clateste-ti parul pentru cateva minute, dupa care strange parul intr-o casca de dus si asteapta 10 minute inainte de clatire, samponare si balsam. Este atat de simplu, iar rezultatele sunt minunate!” – Raphael Cohen, proprietar al Raphael Haute Coiffure in Beverly Hills

Mai putin chiar inseamna mai mult cand vine vorba despre ingrijirea parului

“Daca ai parul cret, foloseste degetele si uscatorul cu difuzor pentru a iti usca si aranja parul. Rasuceste suvite de par pe degete pentru a ajuta la definirea buclelor. Nu iti usca parul complet, profita de caldura de afara si lasa-l sa se usuce natural.” – Erica Bennett, hair stylist la salonul Alchemy Space, New York

Cum ai grija de parul blond pe timpul verii?

“Parul blond isi schimba foarte mult nuanta pe timpul verii; acesta poate deveni prea alb, motiv pentru care este foarte important sa fie protejat cu produse pentru protectie solara.” – Eva Scrivo, proprietara a salonului Eva Scrivo, New York

Scapa de verde

“Clorul nu iti schimba nuanta parului in verde, insa algecida (substanta care opreste cresterea algelor in piscine) o poate face. Dupa o baie, clateste parul cu apa minerala carbogazoasa. O data la doua saptamani, foloseste un balsam foarte hidratant, prinde-ti parul intr-un coc, acopera-l cu un prosop si lasa-l peste noapte.” – Stuart Gavert, co-fondator al Gavert Atelier in Beverly Hills

foto interior si prima pagina: Subbotina Anna, Shutterstock