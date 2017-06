Viata este o serie de urcusuri si coborasuri. In momentele dificile ai nevoie de mai mult sprijin si mai multa indrumare. Eu cred ca modul in care raspunzi in momentele de infrangere este cel care te defineste ca persoana.

Cand iti poti imbunatati abilitatea de a merge mai departe in vremurile grele nu doar ca ajungi sa traiesti o viata mai fericita, ci si tu cresti ca persoana. Iata cum poti trece peste momentele grele.

1. Ramai optimista

Stiu ca suna cliseic, insa ce nu stim despre clisee este faptul ca acestea sunt, de obicei, adevarate. A ramane optimist este doar o mica parte in a trece cu bine peste timpurile dificile... insa este o parte importanta.

Cand ramai optimista, te angajezi sa vezi lucrurile frumoase nu doar atunci cand trebuie, ci si in momentele dificile. Practic, te educi sa devii o persoana mai buna si mai fericita in acest proces.

Ce este de facut: ramai pozitiva si reaminteste-ti ca exista o lumina la capatul tunelului si ca poti reusi sa treci peste obstacole.

2. Invata din momentele dificile

Cand te gasesti intr-o situatie dificila, incearca sa stai pentru un moment, sa analizezi situatia, sa vezi ce s-a intamplat si ce poti face in acest sens.

Fiecare lovitura poate fi o adevarata lectie de viata astfel incat in momentul in care te vei gasi intr-o situatie similara, vei stii ce sa faci pentru a minimiza dificultatea situatiei.

3. Invata sa fii recunoscatoare

Recunostinta inseamna sa arati aprecierea pentru tot binele din viata ta. Nu te concentra pe lucrurile negative deoarece te vei trage

Un exercitiu foarte puternic este sa te gandesti la o singura persoana pentru care esti recunoscatoare universului ca este in viata ta si sa scrii o scrisoare de cateva randuri pentru ea in care sa ii spui cat de fericita esti pentru ca iti este alaturi (chiar daca nu ai de gand sa ii dai vreodata aceasta scrisoare). Momentele dificile prin care treci vor prea mai putin semnificative atunci cand sunt comparate cu tot ce se intampla in viata ta si cu toata bucuria care te inconjoara.

4. Fii blanda cu tine

Trebuie sa ai grija de tine astfel incat sa supravietuiesti vremurilor grele. Fa o plimbare prin parc, alearga, citeste o carte. Nu conteaza ce faci, incearca doar sa iti limpezesti mintea si sa iti relaxezi trupul.

foto interior si prima pagina: mixform design Shutterstock