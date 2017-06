Cum sa ai incredere in tine. 6 decizii esentiale

Stima de sine este unul dintre cele mai importante atuuri pe care le ai. Te ajuta sa treci mai usor peste provocari si sa fii mai fermecatoare. Creste-ti increderea in tine cu ajutorul a cateva trucuri si strategii simplu de pus in aplicare. Iata cum sa ai incredere in tine.

Oricine poate sa-ti spuna: “Ai mai multa incredere in tine!” Insa acest sfat, important de altfel, nu este usor de pus in aplicare. Crestem intr-o lume in care ne simtim cateodata respinsi daca nu ne conformam standardelor si atunci increderea in noi nu este prea usor de construit. Dar poti la lucra la acest scop in fiecare zi. Cei de la positivityblog.com iti spun cum sa ai incredere in tine!

Odata ce te-ai decis sa rezolvi o anume sarcina, actioneaza imediat, nu mai amana momentul! Atunci cand reusesti sa faci ceva ce ti-ai propus, increderea in tine creste foarte mult.

foto interior si prima pagina: Rawpixel.com Shutterstock