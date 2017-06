Intr-o zi, in timpul unui curs de dezvoltare personala, am experimentat un moment ciudat care m-a trezit din visul meu. In timpul unui simplu exercitiu, trebuia sa raspund la intrebarea "Cine esti?".

Tacere. Am fost atat de blocata de aceasta intrebare incat nici macar cuvantul mama nu a putut fi rostit de gura mea. Era ca si cum ar fi trebuit sa spun "Numele meu este..." intr-o limba pe care nu cunosteam. Nu stiam ce sa spun.

A spune ca m-am simtit jenata ar fi o subevaluare. Nu aveam sentimentul identitatii sau al constientizarii lucrurilor care conteaza cu adevarat pentru mine.

Din fericire, dupa inca cativa ani in care m-am concentrat mai mult asupra mea mi-am dat seama in sfarsit de cine sunt. Adevarul este ca sunt o introvertita plina de viata, curioasa, profunda, jucausa, care in prezent pretuieste libertatea, distractia, sanatatea, creativitatea, familia, sinceritatea si doreste sa faca o diferenta in viata oamenilor.

Insa, in experienta mea umana, identificarea adevarului meu nu a schimbat nimic. Nu ma simteam mai fericita sau mai puternica. Ma simteam exact opusul acestor stari: frustrata, confuza si tematoare. Apoi intr-o zi am decis ceva.

Imi cunoasteam adevarul, insa nu il detineam. Ma gandeam la cine sunt si la lucrurile care sunt cu adevarat importante pentru mine, insa obiceiurile mele erau aceleasi. Stiind ca timpul trece pe langa mine, am hotarat sa incep sa fac mai multe lucruri care erau importante pentru mine... si sa incerc sa fi mai "eu" in viata de zi cu zi.

M-am inscris la ore de dans - ceva ce imi doream de mult timp. Am luat apoi masuri in ceea ce priveste alimentatia mea si a familiei mele. Alaturi de sotul meu am decis ca in fiecare weekend sa plecam din oras. Oriunde. Numai sa plecam.

Atunci lucrurile au inceput sa se schimbe pentru mine. Ma simteam de parca ma miscam in directia cea buna.

Asadar, iata ce este de facut pentru a trai viata pe care ti-o doresti:

1. Afla ce este important pentru tine ACUM.

Pentru acest lucru raspunde sincer la urmatoarele intrebari: Ce apreciez cel mai mult in diferite domenii ale vietii mele (familie, munca, prietenie)? Ce ma face sa ma simt vie? Ce fac cand simt ca timpul trece prea repede?

Analizarea propriilor regrete ne poate oferi si o idee despre ce conteaza pentru noi.

2. Invata sa te apreciezi

Este momentul sa sarbatoresti ceea ce stii. Sa te bucuri de fiecare lucru marunt care iti pune zambetul pe buze. Pentru ca tu esti cea care reuseste toate aceste bucurii.

3. Fa ceva in legatura cu visurile tale

Nimic nu va fi diferit daca nu faci schimbari. Da, este dificil sa iesi din zona de confort... poate fi chiar infricosator, insa ce crezi ca este mai bine: sa traiesti la fel si sa fii nefericita sau sa risti si sa ai o abordare diferita a vietii?

Nu conteaza cat de mare este schimbarea (poate fi ceva nesemnificativ) atata timp cat o faci si nu ramai blocata in rutina. Poti avea nevoie de curaj uneori, insa te asigur ca beneficiile vor fi pe masura.

