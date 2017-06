Severitatea sindromului ochiului uscat variaza: de la oameni care experimenteaza senzatia doar in timpul iernii, pana la unii care se intalnesc cu ea in fiecare zi. Ei bine, aflati ca ochii nostri au cateva surse de umiditate. Una este glanda lacrimala, situata in cadranul de superior al ochiului.

Aceasta poate produce cantitati mari de lacrimi, ca atunci cand plangeti sau cand va intra in ochi un corp strain. Alte surse de umiditate includ o retea de glande incorporate in suprafata alba o ochiului si sub pleoape, care produc apa sau mucus, dar si glande periferice, care produc o substanta uleioasa. Tot acest amestec formeaza filmul lacrimal pe suprafata ochiul, care este indispensabil pentru o vedere corespunzatoare.

Cu fiecare clipire se creeaza o noua suprafata umeda.

foto interior si prima pagina: wavebreakmedia, Shutterstock