De cate ori nu ai auzit zicala "Este greu sa gasesti prieteni buni in zilele noastre"? Adevarul trist este ca adesea asa se intampla. Cu dependenta de social media, tot mai multi oameni simt presiunea de a actiona intr-un anumit mod sau de a pretinde ca sunt altcineva.

Cineva despre care credeai ca este un prieten apropiat si de incredere se poate dovedi a fi o influenta toxica in viata ta. In cazul in care vrei sa inveti sa faci deosebirea dintre persoanele cu suflet bun si persoanele toxice, citeste urmatoarele sfaturi.

1. Persoanele cu suflet bun se bucura pentru tine, persoanele toxice te critica

Cand ceva nu merge bine, un bun prieten va fi intotdeauna langa tine si va fi un umar pe care sa plangi atunci cand nu merge bine (chiar daca in mod clar ai luat o decizie proasta). Un prieten bun va stii ca ai invatat deja lectia si nu va mai simti nevoia de a te certa. Un prieten toxic va profita de sansa de a te critica, dornic sa iti spuna ce ai facut gresit si ce ar fi trebuit sa faci in schimb.

Un prieten bun se bucura sa aiba conversatii frumoase si serioase cu tine, chiar daca ajungeti sa va contraziceti. Chiar daca nu sunteti de acord, nu apar conflicte niciodata. Un prieten toxic va incerca intotdeauna sa fie in dezacord cu tine printr-un argument destul de dur. El nu este interesat sa iti auda parerea. In schimb, el este interesat sa iti dovedeasca faptul ca ai gresit.

3. Persoanele cu suflet bun vor sa petreaca timp cu tine, persoanele toxice apeleaza la tine doar atunci cand au nevoie de ceva

Un prieten bun te va suna si iti va trimite un mesaj pentru a iti spune doar "Buna" sau pentru a se interesa de ce mai faci. El nu vrea sa te foloseasca pentru nimic. In schimb, persoanele toxice iau legatura cu tine doar in momentele in care au nevoie de ceva.

4. Persoanele cu suflet bun te accepta pentru ceea ce esti, persoanele toxice incearca sa te schimbe

Nu conteaza cat de ciudat esti, o persoana cu suflet bun te accepta pentru cine esti cu adevarat. O persoana toxica va incerca sa te transforme in persoana pe care isi doreste sa o aiba alaturi.

foto interior si prima pagina: Arlo Magicman, Shutterstock