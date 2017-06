Am adunat cele mai importante reguli de eticheta la masa pe care toata lumea trebuie sa le respecte.

Cand incepi sa mananci.

Daca esti la o masa cu mai multe persoane, asteapta pana cand toata lumea este servita. La o masa cu foarte multe persoane, este bine sa incepi sa mananci cand mai multi oameni sunt la locurile lor si mancarea a fost servita pentru ei.

Ce trebuie sa nu pui pe masa.

Toate articolele care nu au legatura cu alimentele (si elementele de decor) nu trebuie puse pe masa: chei, plicuri, ochelari de soare si mai ales telefoane.

Ce sa faci daca nu bei vin.

Nu face o scena din faptul ca nu bei. Cand esti servita pune degetele pe marginea paharului si spune "Nu astazi, multumesc!". Nimeni nu te va judeca pentru alegerea facuta.

Cum sa storci zeama unei limonade in bautura ta

In momentul in care storci lamaia in bautura, foloseste mana si acoper-o usor astfel incat sa nu imprastii suc in mod accidental pe tine sau pe cei de la masa.

Cum sa bei.

Daca mananci si vrei sa iei o gura de bautura, sterge usor gura cu servetelul pentru a nu lasa urme pe marginea paharului.

Cum dai mai departe mancarea.

... insa daca cineva din stanga iti cere ceva, ii poti oferi platoul.

O regula importanta daca esti gazda

Daca un musafir a baut alcool, intreaba-l discret daca vrea sa doarma pe canapea sau daca il poti ajuta cu un taxi. Nu il lasa sa conduca.

Mai jos lasam si un filmulet scurt in care prezentam cateva reguli de asezare a tacamurilor in functie de mesajul pe care vrei sa il transmiti in timpul mesei sau dupa masa.

