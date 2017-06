Cum se schimba emotiile odata cu varsta? In general, in bine! Incepi sa te simti mai confortabil in pielea ta si sa nu te mai temi de ce cred altii. La 20 de ani, ti se parea ca, indiferent de varsta, te vei simti la fel. La 30, inca s-ar putea sa mai ai aceasta iluzie. Dar, in scurt timp, o sa realizezi ca incepi sa reactionezi diferit la lucrurile din jurul tau.