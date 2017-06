O zi are 24 de ore... doar 24 de ore si totusi se petrec atat de multe lucruri in acest timp. Evenimente interesante, intamplari plictisitoare, intalniri dramatice, discutii serioase. Si din toate acestea ai cate ceva de invatat. Cat de des iti dai seama ca fiecare ora din ziua ta este plina de sfaturi minunate care iti pot schimba viata daca incepi sa le pui in practica?



1. Ai sansa de a face o diferenta in aceasta lume. Ai sansa de a face o schimbare in viata ta. Fiecare zi trebuie sa conteze!

Trezirea in fiecare dimineata este o alta sansa oferita de viata pentru a te gandi la care este scopul tau in aceast lume. Inainte de a te ridica din pat, ia-ti o clipa si gandeste-te la cat de binecuvantata esti pentru ca inca traiesti. Ai posibilitatea de a crea amintiri, de a rade, de a iubi, de a oferi o mana de ajutor, de a vedea un alt apus. Asta este adevarata fericire.

2. Respira, respira si iar respira

Procesul de respiratie... faci asta in fiecare zi fara sa acorzi o atentie deosebita acestui proces complet natural. Cu toate acestea, respiratia este sursa vietii. Invatand sa respiri corespunzator poti ameliora anxietatea, scapa de stres, preveni anumite boli, imbunatati somnul, scapa de tensiunea arteriala. Sunt atat de multe beneficii ale unei respiratii corecte si calculate.

3. Respecta opiniile altor persoane chiar si atunci cand nu esti de acord cu acestea

Foarte rar doua persoane sunt de acord cu majoritatea subiectelor pe care le discuta. Conflictele sunt peste tot. Se intampla la lucru, acasa, cu familia, prietenii. Insa nu conflictul este problema (desi majoritatea oamenilor asta crede). Problema este momentul in care decizi sa nu accepti opiniile acestor persoane.

4. Starea de spirit este contagioasa. Impartaseste energie pozitiva

Ori de cate ori te pregatesti sa deschizi o usa, la birou sau acasa, ai sansa de a determina cum vrei ca oamenii sa iti raspunda. Energia pe care o oferi este energia pe care o primesti. Starea de spirit este contagioasa. Impartaseste energie pozitiva intotdeauna.

5. Cuvintele sunt un instrument puternic al omului

Urmareste-ti cu mare atentie cuvintele. Ele pot fi adevarate pumnale sau lectii minunate de viata. Poti zdrobi sufletul cuiva sau il poti face sa se simta ca poate cuceri lumea. Analizeaza cuvintele inainte de a le spune pentru ca acestea sunt gandurile tale care iau viata. Este alegerea ta. Vrei sa le spui frumos sau urat?

foto interior si prima pagina: Sergey Nivens, Shutterstock