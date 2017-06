A venit vara, caldura ne topeste si toti visam la aparatul de aer conditionat care sa ne aduca racoarea. Unii dintre noi nu-si pot instala in casa aer conditionat, fie pentru ca se gandesc la faptul ca se spune ca nu e sanatos, fie ca nu au bugetul pregatit pentru o astfel de cheltuiala. Exista insa cateva solutii care ne vor ajuta sa ne racorim casa.

1. Acopera geamurile

Trage storurile, jaluzelele sau draperiile in timpul zilei, imediat ce soarele incepe sa-ti bata in geam. Vei împiedica astfel caldura sa-ti pattrunda in casa. Descopera geamul doar cand vine seara. In cazul in care nu ai buget pentru nici unul dintre cele enumerate mai sus, poti acoperi geamurile cu folie de aluminiu. Atentie! Draperiile trebuie sa fie din culori deschise. Culorile inchise atrag caldura.

foto interior si prima pagina: Narong Jongsirikul Shutterstock