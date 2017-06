Pe Goalcast am gasit probabil cel mai frumos discurs motivational. Acesta ii apartine regretatului Robin Williams si este format din secvente cu filmele in care marele actor a jucat.

Clipul a ajuns sa stranga aproape jumatate de milion de vizualizari, fiind share-uit de oameni din intreaga lume.

Va invit sa urmariti filmuletul si, daca va place, sa il impartasiti cu persoanele care credeti ca ar aprecia acest mesaj minunat.

"Stiti, pe masura ce ajungem la sfarsitul acestei faze a vietii noastre, ne dam seama ca incercam sa ne amintim de vremurile bune si sa uitam de vremurile rele. Ne gandim la viitor.

Incepem sa ne facem griji gandindu-ne "Ce o sa fac? Unde o sa fiu peste 10 ani?"

Insa va spun "Hei, uitati-va la mine!"

Va rog, nu va mai faceti atatea griji. Pentru ca, in cele din urma, niciunul dintre noi nu are prea mult timp pe acest pamant. Viata este trecatoare.

Si daca sunteti vreodata in dificultate, indreptati-va privirea catre cerul de vara, cand stelele stralucesc cel mai puternic. Si cand vedeti o stea cazatoare cum straluceste in intuneric, transformand noaptea in zi... puneti-va o dorinta si ganditi-va la mine.

Faceti din viata voastra una spectaculoasa. Eu asa am facut."

foto interior si prima pagina: captura Youtube