Daca va plac pisicile, atunci trebuie sa vedeti acest filmulet.

Familia Kardashians este geloasa. The Kattarshians preiau lumea. In cazul in care nu stiati, Keeping up with the Kattarshians este cea mai noua emisiune TV din Islanda si este minunata. Potrivit BoredPanda, spectacolul este despre patru pisicute: Guoni, Stub, Briet si Ronja, care traiesc impreuna intr-o casuta de poveste.

Pisicile au fost gasite in Reykjavik si fiecare are un caracter unic: Guoni este o pisicuta foarte sociabila, Stub este liderul curajos si determinat al grupului, Briet este optimist, rezervat si foarte hotarat, in timp ce Ronja este cel mai dulce din grup.

Produs de site-ul de stiri locale Nutiminn si adapostul de pisici Kattavinafelagio, spectacolul isi propune sa atraga atentia asupra pisicilor fara stapan si sa le ajute pe aceste animalute sa isi gaseasca o familie care sa le ofere iubirea de care pisicile au nevoie.

foto prima pagina: nutiminn.is/kattarshians/