Pentru majoritatea dintre noi, plajele minunate sunt acelea cu nisip auriu, apa turcoaz si palmieri ale caror frunze se misca usor cu briza. Sa inchidem pentru cateva secunde ochii si sa ne imaginam asta. Imi pare rau sa va dezamagesc, insa am gasit cateva plaje unice care nu urmeaza aceasta mantra; aceste tipuri de plaja sunt neconventionale, parca dintr-o alta lume.

Ciudate, insa incredibil de frumoase in felul lor, iata care sunt cele mai speciale plaje din lume.

1. Plaja ascunsa din Mexic

Locatie: Playa de Amor de pe insulele Marieta din Mexic. Toate lucrurile frumoase au o istorie in spatele lor; aceasta frumoasa plaja are un trecut violent, fiind formata in urma unui test facut cu o bomba, care a dus la formarea unei gropi uriase intr-o stanca. Acum este una dintre cele mai speciale plaje din lume.

2. Plajele stralucitoare din Maldive

Imaginati-va o noapte intunecata, cu stele stralucitoare care brazdeaza vazduhul. Acum, imaginati-va asta pe tarmul unui ocean. In Maldive poti avea parte de o astfel experienta minunata datorita fitoplanctonului care straluceste atunci cand este "deranjat".

3. Plaja cu apa fierbinte

Uitati de jacuzzi si sauna. Imaginati-va o baie fierbinte in natura - de un asemenea rai se pot bucura cei care viziteaza Peninsula Coromandel din Noua Zeelanda. Apa acestor izvoare geotermale ajunge la peste 60 de grade Celsius.

4. Plaja verde

5. Plaja din lagune

La prima vedere, veti spune ca aceasta plaja este acoperita cu muschi. Aspectul verde stralucitor al plajei Papkolea din Hawaii se datoreaza nisipului care provine de la un vulcan din apropiere ce produce olivina minerala.

Daca erati de parere ca deserturile se gasesc numai in zonele aride, atunci cu siguranta nu ati intalnit plaja din Parcul National Lencois Maranhenses din Brazilia. Aceasta plaja nu este pe malul marii, ci situata departe de orice sursa de apa. In fiecare an precipitatiile continue inunda parcul, acest lucru avand ca rezultat lagune "ingradite" de nisipuri albe.

sursa imagini interior si prima pagina: captura Youtube