Daca si voi sunteti ca mine si va plac buclele lejere, acele beach waves cu care ingerasii de la Victoria's Secret, se lauda pe podiumurile de moda si in spoturile publicitare, continuati sa cititi.... deoarece am facut un tutorial video cu cea mai simpla tehnica de a obtine acest look minunat, pe care multe ni-l dorim.

Nu vreau sa va rapesc foarte mult din timp, asa ca va las mai jos cu tutorialul video si cateva informatii pe care ar fi bine sa le stiti.

1. Inainte de a folosi ondulatorul si placa am aplicat un spray pentru protectie care are nevoie de cateva minute pentru a se usca; eu am asteptat 5 minutele;

2. Cum clasicul ondulator m-a lasat fix cand aveam nevoie de el, am folosit unul cu doua capete, pe care l-am setat la o temperatura de 150 de grade;

3. Am impartit parul in doua sectiuni, apoi am luat o suvita nici prea subtire si nici prea groasa din zona cefei si am rasucit-o pe ondulator de la jumatatea lungimii firului de par in jos.

4. Am asteptat 5 secunde si am eliberat suvita. Mi-am dorit bucle cat mai naturale, motiv pentru care imediat ce dadeam drumul suvitei trageam usor de ea pentru a se desface putin;

5. Urmatoarea suvita a avut aceeasi soarta, numai ca de data aceasta a fost rasucita in sens invers (una pe fata, una pe dos);

6. Am continuat procesul pana cand am ondulat tot parul;

7. La final am trecut cu mainile de cateva ori incercand sa nu las nicio suvita nedesfacuta;

8. Cum parul meu are firul foarte gros, cu tendinta de incretire, fara fixativ suvitele rezista 4-5 zile.

Durata coafura: mai putin de 10 minute.

Sfat: in cazul in care aveti parul fin si matasos, va recomand sa folositi un fixativ cu fixare puternica.

sursa material: Cosanzene.ro