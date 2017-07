Esarfa este una dintre cele mai frumoase accesorii si nu trebuie sa lipseasca sub nicio forma din garderoba unei femei, in special in perioada verii cand o putem purta in atat de multe moduri diferite si unice.

Esarfa nu este facuta doar pentru a ne proteja de razele puternice ale soarelui, ci si pentru a da o nota eleganta si sofisticata unei tinute. Noi am gasit cele mai frumoase variante de a purta esarfa in acest sezon cald si vrem sa le impartasim cu voi. Iulia ne-a fost model si ne-a prezentat ideile ei: esarfa-capa, esarfa-vesta, esarfa-rochie, esarfa-rochie pe gat, esarfa-cu fundita, esarfa-bluza pe gat si, preferata noastra, esarfa-sacosa (perfecta pentru zilele in care mergem la plaja).

Urmariti clipul de mai jos si spuneti-ne cum vi se pare.