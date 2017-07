Nu este nimic mai elegant si mai sofisticat decat machiajul cu eyeliner negru - cunoscut in intreaga lume si sub numele de machiaj "ochi de pisica". Acesta ofera un look clasic si armonios unei femei care il poarta. Fara tehnica potrivita poate fi dificil de realizat. Insa... care este tehnica potrivita? Adevarul este ca exista atat de multe. Insa noi credem ca am gasit-o pe cea mai simpla si mai usoara :)

Iata care sunt pasii necesari pentru a obtine acel machiaj cat eye perfect.

1. Incepe prin a aplica un primer pe intreaga pleoapa mobila; lasa-l sa se usuce si foloseste un fard de ochi in nuante pamantii (pentru machiajul de zi) sau o combinatie de nuante de la maro la negru (pentru un smokey eyes perfect pentru seara sau un eveniment important).

2. Foloseste un tus negru lichid cu aspect mat, pe care il aplici cu o pensula speciala. Incepe de la jumatatea pleoapei mobile a ochiului si traseaza usor atat catre coltul interior, cat si catre cel exterior.

3. Pentru a trasa acea codita perfecta, incepe prin a trage o linie diagonala din coltul ochiului pana la jumatatea drumului dintre exteriorul ochiului si capatul sprancenei.

4. Completeaza linia astfel incat sa fie unita cu cea trasata pe pleoapa mobila. Pentru micile greseli foloseste un corector puternic, pe care il poti aplica cu o pensula curata. Sterge excesul de produs cu un beauty blender

5. Pentru o privire cu adevarat dramatica, foloseste gene false si o mascara neagra (doua aplicari).

foto interior si prima pagina: captura Youtube