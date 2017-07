Sunt momente in care designerii nu stiu cum sa mai iasa in evidenta, asa ca lanseaza cate un produs ciudat, nonconformist, care sa starneasca controverse. Am gasit pe BrightSide topul celor mai populare si mai neobisnuite articole vestimentare lansate in ultima perioada.

1. Blugi transparenti

In cazul in care te-ai plictisit de jeansii obisnuiti si iti doresti ceva iesit din comun, cei de la TopShop iti recomand a blugii transparenti. Sunt curioasa cum arata acestia pe o zi de vara cu temperaturi de peste 40 de grade Celsius.

foto: brooksybradshaw, Instagram

2. Cizmele din sacosa de rafie

Sacosele de rafie din Romania sunt o adevarata inspiratie pentru designerii de peste hotare. Insa parca de data aceasta au ajuns prea departe; cum sa porti cizme cu toc cu model sacosa de rafie?

foto: alenaalii, Instagram

3. Pantofi cu model porumbel

Pantofii porumbel sunt unul dintre cele mai ciudate produse lansate in aceasta perioada. Intrebarea mea este cine ar cumpara asa ceva?

foto: alliphanz, Instagram

4. Costum de baie cu par

Costumul de baie cu par este cel mai popular costum de baie, acesta fiind share-uit de zeci de mii de ori pe retelele de socializare. Cu o astfel de tinuta chiar nu ai cum sa treci neobservata pe plaja.

foto: belovedshirts, Instagram

5. Geanta de mana cu patura

Aceasta nu este o patura intr-o geanta. Este o geanta de mana cu model "patura".

foto: poblanamx, Instagram