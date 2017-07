Certurile si discutiile contradictorii sunt doar o mica parte dintr-o relatie, nu totul. Cand tu sau partenerul tau sufera, poate parea ca actualul conflict este pune stapanire pe voi, insa nu este asa. Am gasit cateva lucruri pe care sa ti le reamintesti in acele momente in care lucrurile nu sunt tocmai lapte si miere.

1. Crede in puterea lucrurilor bune... pentru ca ele se vor intampla

Incearca sa vezi lucrurile dintr-o perspectiva pozitiva in relatia ta. Daca esti de parere ca partenerul tau a gresit, atunci vei vedea doar lucrurile care iti dovedesc ca el chiar ti-a gresit, nu acele mici acte de iubire pe care le face pentru tine mai tot timpul. Concentreaza-ti atentia asupra momentelor frumoase din relatia voastra.

2. Esti suparata pe cea mai importanta persoana din viata ta

Te certi cu o persoana pe care o iubesti. Esti suparata. Vezi doar partile neplacute ale sale, acele defecte pe care deja le urasti... dar asta nu inseamna ca inca nu o iubesti. Nu inseamna ca nu este aceeasi persoana care ti-a demonstrat de nenumarate ori cat de mult tine la tine.

3. Cearta are ca scop rezolvarea unei probleme, nu ranirea reciproca

Cand te certi cu partenerul de cuplu, este important sa retii ca obiectului acestei discutii aprinse este de a repara o problema, si nu acela de a iti rani persoana iubita. Sigur, poate ca te-a ranit ce a spus sau a facut partenerul si ca si tu poti recurge la anumite tehnici pentru a ii plati cu aceeasi moneda. Insa chiar vrei sa il ranesti?

4. Asculta ce are de spus partenerul

Uneori, cand ne certam, vrem sa ne fie auzite doar gandurile, sentimentele si perspectiva noastra - nu ne intereseaza ce are de spus partenerul nostru. Poate ca in mintea noastra deja credem ca avem dreptate. Ei bine, asta nu rezolva nimic ci din contra - incurca si mai tare situatie. Daca iti doresti cu adevarat sa remediezi lucrurile, este important sa asculti si ce are de spus partenerul.

foto interior si prima pagina: Kate Kultsevych Shutterstock